Escolas e creches foram reformadas e entregues à populaçãoFabiano Sabino

Publicado 21/08/2021 08:00

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, seguindo o cronograma de retorno presencial das aulas, confirmou para esta segunda-feira, 23 de agosto, o retorno dos alunos no município. As atividades da Rede Pública Municipal vão retornar em diferentes datas, seguindo um calendário elaborado em uma força-tarefa com o prefeito, secretária e toda a equipe da Educação, sendo acompanhado também pela Procuradoria do Município.

Os profissionais da educação, que já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a COVID-19, foram os primeiros a iniciarem suas atividades. No dia 16 de agosto, a jornada de trabalho começou para professores e os demais profissionais. Nesta primeira fase, eles elaboraram o planejamento para poder receber os jovens de volta às salas de aula.

cerca de 1500 alunos já na próxima segunda-feira. Esse retorno segue todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, e para a adequação das escolas municipais, algumas reformas foram feitas. As atividades dos alunos vão retornar de forma híbrida, gradual e progressiva , respeitando o cronograma elaborado pela Secretaria de Educação. São 8 escolas e 4 creches totalizando 3600 alunos, mas neste momento, aproximadamente 50% dos estudantes retornarão, totalizandojá na próxima segunda-feira. Esse retorno segue todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, e para a adequação das escolas municipais, algumas reformas foram feitas.

No inicio do ano, a Prefeitura encontrou algumas escolas com problemas de estrutura. Após um estudo e muito trabalho, as escolas e creches foram reformadas e entregues à população de Porto Real. O prefeito Alexandre Serfiotis falou sobre esse retorno. “Encontramos alguns desafios nas escolas municipais, fizemos uma fiscalização técnica e nos deparamos com uma situação crítica, de total abandono. Tivemos que fazer uma ampla reforma de infraestrutura, pintura, alvenaria, modernização dos banheiros e obras de adaptação das escolas e creches para esse retorno gradual das aulas, tudo foi feito de acordo com o protocolo de segurança contra a Covid-19", destacou.

Na segunda-feira (23), os estudantes da Educação Infantil, Maternal III, Pré I e II, do Ensino Fundamental I (do 1°, 2° e 3° ano de escolaridade) e II (do 6º e 9º ano), e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) já estarão de volta às atividades escolares. Em seguida, no dia 6 de setembro, o retorno será da Educação Infantil, Maternal I e II, Berçário e o Ensino Fundamental I (do 4° e 5° ano) e o Ensino Fundamental II (do 7° e 8° ano).

A secretária de Educação, Maria Madalena de Souza, informou que um dos motivos que favorecem o retorno das atividades escolares é o calendário avançado na vacinação contra a Covid-19. "É importante ressaltar que o mesmo atendimento que será oferecido ao aluno de forma presencial, também será dado ao aluno que optar pela forma remota. Essa escolha caberá aos responsáveis", disse. Os pais de alunos que optarem pela atividade presencial, deverão respeitar as regras sanitárias estabelecidas no protocolo de segurança de combate ao Coronavírus.