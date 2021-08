Doses foram entregues na sexta-feira passada - Divulgação

Publicado 22/08/2021 08:00

Para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19, o município de Porto Real recebeu na sexta-feira (20), mais 542 novas doses de vacinas do Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as doses são de duas fabricantes: 222 doses da Pfizer para primeira dose, e 320 da Coronavac divididas entre primeira e segunda aplicação.

O município aplicou 17.977 doses das vacinas contra Covid-19 (12.416 da 1ª dose e 5.561 doses para a imunização completa).