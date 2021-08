Em um primeiro momento os estudantes permanecerão por 2h nas unidades, e ainda, terão o ensino híbrido com aulas remotas. - Fabiano Sabino

Publicado 23/08/2021 16:51

Durante essa segunda-feira (23), a Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), retomou as aulas presenciais nas unidades da Rede Municipal de Ensino. Com a expectativa de retorno de pouco mais de 1500 estudantes, a SMECT acompanhou a retomada das aulas na Escolas Municipais: Eliana Provazi; Maria Hortência Nogueira; Marina Graciani Fontanezzi; Sebastião Barbosa; Cruz e Souza; José Ferreira; Patrícia Pineschi e CIEP Brizolão 487 - Oswaldo Luis Gomes.

Além disso, também houve o retorno em período de adaptação nas Creches Municipais: Waldir Roberto da Conceição; Cacilda Verry Marassi; Maria Lourdes e Enrico Secchi. "Esse de fato foi um dos momentos mais aguardados nos últimos dias. Todos os nossos esforços foram voltados para que nossos estudantes e profissionais de educação tivessem toda a segurança possível, seguindo todos os protocolos de prevenção a Covid-19”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis, que acompanhou a retomada das aulas em diversas unidades de ensino.

De acordo com a Secretaria, em um primeiro momento os estudantes permanecerão por 2h nas unidades, e ainda, terão o ensino híbrido com aulas remotas. “Durante a volta às atividades escolares, nós reunimos a educação infantil, maternal III, pré I e pré II, assim como o ensino fundamental I do 1°, 2° e 3° ano de escolaridade, junto com o ensino fundamental II do 6º e 9º ano e o EJA com todas as séries. Nossa expectativa é que a partir do dia 6 de setembro, o retorno será da educação infantil, maternal II, maternal I e berçário. Na mesma data também teremos o ensino fundamental I do 4° e 5° ano e o ensino fundamental II do 7° e 8° ano”, finalizou a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira de Souza.