Programa tenta melhorar a qualidade de vida dos caminhoneirosRenato Lopes/Arquivo

Publicado 24/08/2021 11:00

Entre 25 e 26 de agosto, o SEST SENAT realiza na rodovia Presidente Dutra, com apoio da CCR NovaDutra, atividades de saúde e conscientização para os motoristas profissionais. As ações fazem parte da Mobilização Nacional de Combate ao Uso de Álcool e Drogas nas rodovias que a entidade realiza com o tema “Não espere chegar ao limite. O SEST SENAT ajuda você”.

A mobilização vai ocorrer em todo o Brasil, em postos de gasolina, empresas, terminais e nos principais locais de trânsito e de parada de motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e de passageiros, caminhoneiros autônomos e comunidade. Todas as abordagens seguirão rígidos protocolos de segurança. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é parceira nas ações.



Na via Dutra, as atividades voltadas aos caminhoneiros irão acontecer em locais diferentes, com distribuição de álcool em gel e flanela aos motoristas profissionais. No dia 25, das 8h às 12h, tem atividade no Ponto de Parada e Descanso (PPD), que funciona no posto de serviço do distrito de Floriano, no Km 290 da pista sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa (RJ). No dia 26, quinta-feira, a mobilização acontece, das 9h às 16h, noposto de pesagem de veículos (PPV) de Resende (RJ), no Km 301 da pista sentido São Paulo.



O uso de álcool e outras drogas não é uma realidade somente no setor de transporte. Especialistas afirmam que procurar ajuda não é fácil devido à vergonha por admitir o uso das substâncias e ao medo de represálias. "Abrir mão da rotina com o filho ou de algumas datas comemorativas, tudo isso impacta e, por vezes, gera uma alteração no aspecto psicológico do indivíduo: tensão, ansiedade, taquicardia e sudorese. Por desconhecimento ou até por preconceito, muitos não buscam avaliação psicológica ou ajuda médica psiquiátrica e optam por qualquer tipo de droga que eventualmente possa ajudar a minimizar esse desconforto”, explica a psicóloga do SEST SENAT, Célia Maria da Silva.



Serviço:

Local: Posto de serviço Olá Floriano – Km 290 da pista sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa (RJ)

Quando: dia 25

Horário: das 8h às 12h



Local: Posto de Pesagem de Veículos de Resende (RJ) – Km 301 da pista sentido São Paulo.

Quando: dia 26

Horário: das 9h às 16h