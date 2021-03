É possível substituir o cartão antigo pelo novo modelo, na cor laranja RioCard Mais / Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 09:32 | Atualizado 02/03/2021 09:34

Rio - A troca gratuita dos cartões do tipo Vale-Transporte pelo novo Riocard Mais será encerrada no dia 31 de março nas regiões dos Lagos, Norte e Serrana do Estado do Rio. Os clientes devem procurar as lojas dos municípios de Araruama, Campos dos Goytacazes, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Com a atualização dos validadores, o antigo modelo do VT não será mais aceito nos meios de transporte nessas cidades a partir do dia 1ª de abril. Para substituição dos cartões, os clientes, inclusive os que moram em municípios vizinhos a esses, deverão procurar uma das lojas da rede de atendimento da Riocard Mais.



A medida é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica – o cartão Riocard Mais é o único aceito em todos os meios de transporte e pode ser utilizado em 43 cidades do Estado do Rio. Nos municípios da Região Metropolitana e na cidade do Rio, o prazo de troca do antigo Vale-transporte será estendido até o dia 30 de abril.



A troca é realizada de forma simples. Ao migrar para o Riocard Mais, o passageiro mantém os créditos de transporte do antigo cartão e os benefícios tarifários atrelados a ele, como o Bilhete Único Carioca (BUC), o Bilhete Único de Niterói e o Bilhete Único Intermunicipal (BUI). Para dar mais transparência ao processo, o cliente recebe no ato da troca dos cartões um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.



Como trocar



As trocas devem ser realizadas nas lojas Riocard Mais, que foram adequadas para o cumprimento das normas de prevenção à Covid-19. As unidades contam com separadores de fila para demarcar o distanciamento interno, totem com álcool em gel acionado por pedal e adesivos que marcam o caminho a ser percorrido da chegada até a saída das lojas. Todos os colaboradores trabalham com EPIs, e as lojas são higienizadas a cada três horas, de acordo com todos os protocolos de segurança indicados e recomendados.



Para receber o novo cartão gratuitamente, o cliente precisa apresentar o modelo antigo do VT. Não é necessário mostrar documentação, mas atenção: a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. No ato, é emitido um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.

Lojas nos municípios que fazem a troca do VT até 31 de março

Publicidade

Araruama: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Campos: 8h às 13h/14h às 17h; segunda a sexta-feira



Macaé: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Nova Friburgo: 10h às 18h; segunda a sexta-feira



Petrópolis: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Teresópolis: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Demais cidades (troca até o fim de maio)

Publicidade

Alvorada: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Campo Grande: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Central do Brasil: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Carioca: 9h às 18h; segunda a sexta-feira



Duque de Caxias: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Itaboraí: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Maricá: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Méier: 8h às 17h; sSegunda a sexta-feira



Niterói 1: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Niterói 2: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Nova Iguaçu: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Piabetá: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



São Gonçalo 1: 9h às 18h; segunda a sexta-feira



São Gonçalo 2: 8h às 17h; segunda a sexta-feira



Siqueira Campos: 8h às 17h; segunda a sexta-feira