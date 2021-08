Ketelen Vitória Oliveira da Rocha - Redes Sociais

25/08/2021

A juíza Priscila Dickie Oddo marcou a primeira audiência de instrução e julgamento (AIJ) do caso Ketelen Vitória, menina de seis anos que foi torturada e morta pela mãe e madrasta em abril desse ano, em Porto Real. A sessão será realizada de forma presencial no dia 20 de setembro às 13 horas no Fórum do município.

A audiência de instrução e julgamento é uma sessão pública e pode ser considerada a mais importante do processo, pois é nela que são construídas as provas orais e escutados os depoimentos das testemunhas. Nesse tipo de audiência judicial é que o juiz tem o contato mais próximo com as partes e advogados do caso.

