Retorno segue todos os protocolos de segurança contra o coronavírusDivulgação

Porto Real - Nesta segunda-feira (6), a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real completa a retomada das aulas presenciais em todas as unidades da Rede Pública Municipal de Ensino. Esse retorno segue todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, e para a adequação das escolas municipais, algumas reformas foram feitas.

Confira os novos níveis escolares que terão retorno de atividade na data:

- Educação Infantil: Maternal II e I, e Berçário - Horário de adaptação

- Ensino Fundamental I: 4º e 5º Ano de Escolaridade - Carga horária de 2h com aumento progressivo no decorrer do ano.

- Ensino Fundamental II: 7º e 8º Ano de Escolaridade - Carga horária de 2h com aumento progressivo no decorrer do ano.

No dia 23 de agosto, os estudantes da Educação Infantil, Maternal III, Pré I e II, do Ensino Fundamental I (do 1°, 2° e 3° ano de escolaridade) e II (do 6º e 9º ano), e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltaram com as atividades escolares.