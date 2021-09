Prefeitura de Quatis - Divulgação

Publicado 05/09/2021 10:00

A Prefeitura de Quatis abriu edital para um Processo Seletivo Simplificado para a contratação por tempo determinado e formação de cadastro reserva, em Regime Especial de Direito Administrativo. São 49 vagas nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, e cadastramento para 3 vagas reservas.



As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira, dia 8 de setembro, e serão realizadas presencialmente de 08 às 16h, na Secretaria de Administração situada na Rua Prof.ª. Ana Ferreira de Oliveira, nº 47, bairro Bondarowsky.



As vagas são temporárias, com contratos de duração máxima de seis meses, podendo ser prorrogados até o limite máximo de dois anos. Os salários variam entre R$ 1.100,00 e R$ 1.660,07.