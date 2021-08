Hospital Municipal São Francisco de Assis - Dorinha Lopes

Publicado 26/08/2021 09:00

Na manhã da última terça-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma capacitação continuada, voltada aos fisioterapeutas contratados através do último processo seletivo do município. Ministrado pela coordenadora de Fisioterapia do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis (HGMSFA), Paula Peixoto e pelo médico Leonardo Peixoto, a capacitação reuniu sete fisioterapeutas e duas técnicas em enfermagem, que receberam um treinamento sobre o tema: Ventilação Mecânica Invasiva e Não Invasiva.

Segundo o diretor Administrativo do HGMSFA, Fábio Silva, o processo visa o atendimento em 24 horas na área de fisioterapia do Hospital, com sete profissionais em escala de plantão. Fábio ainda explicou que o próximo treinamento será realizado nos dias 1º e 2 de setembro, quando o fisioterapeutas terão o treinamento sobre BLS (Suporte Básico de Vida), com Wesley Pinto da Silva, profissional do Centro de Treinamento em Emergência do Sul Fluminense (CTESF).

De acordo com o prefeito, Alexandre Serfiotis, o objetivo é que o hospital tenha à disposição da população um fisioterapeuta de segunda a domingo, por 24h, e ainda, um fisioterapeuta para coordenação e rotina diarista. "Por isso, quero destacar a importância desse treinamento e a capacitação, onde teremos a atualização, além da composição de meios para humanizar e melhorar cada vez mais o atendimento no setor fisioterapêutico”, explica.