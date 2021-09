Nova van irá atender as demandas administrativas da Secretaria - Divulgação

Nova van irá atender as demandas administrativas da SecretariaDivulgação

Publicado 08/09/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), recebeu na última sexta-feira (3) uma nova van que irá atender as demandas administrativas da Secretaria, tais como: visita às escolas, entrega de correspondências, busca ativa escolar e reuniões externas.

Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, com o retorno das aulas presenciais, os ônibus escolares também voltaram. "Agora com esta van 0km do município, podemos ampliar a frota da educação, trazendo mais benefícios à comunidade escolar como um todo”, explica.