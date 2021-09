Resende - Pedro Luz

Publicado 08/09/2021 15:00

O Museu da Imagem e do Som de Resende prorrogou até o dia 30 de setembro a exposição ‘Arte no Olhar’, do fotógrafo Pedro Luz. A mostra celebra o Dia Mundial da Fotografia, comemorado no dia 19 de agosto, e pode ser de segunda a sexta, das 12h às 17h. A entrada é gratuita.

A exposição ‘Arte no Olhar’ tem curadoria de Melissa Barretti e produção de André Aaltonen. O Museu da Imagem e do Som de Resende fica na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico de Resende. O público visitante deverá usar máscara nas dependências do museu e fazer uso do álcool em gel na entrada