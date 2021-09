Campanha teve início no dia 27 de agosto - Divulgação

Publicado 09/09/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, através do setor de Vigilância Sanitária, deu continuidade na quarta-feira (8), à campanha de vacinação antirrábica, realizada no bairro Vila Romana. Segundo a Secretaria, a campanha, que teve início no dia 27 de agosto, já atendeu cerca de 221 cães e 47 gatos, sendo realizada também nas localidades rurais dos bairros Bulhões e Parque Mariana.

A Vigilância Sanitária ainda explica que a próxima etapa itinerante acontecerá nesta quinta-feira, 9 de setembro, no bairro Vila Real, das 8h30 às 11h30. “Nós também planejamos uma data para o atendimento às áreas urbanas dos bairros Bulhões e Parque Marina. Vale ressaltar que este ano também foi pensado toda uma maneira de trabalho que pudesse acatar as regras de prevenção à Covid-19”, explica Cássia Pitasse da Cunha, coordenadora da Vigilância Sanitária.