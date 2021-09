Cursos profissionalizantes - Reprodução internet

Publicado 10/09/2021 08:00

75 vagas para dois cursos profissionalizantes: Assistente de Controle de Qualidade (50 vagas e 200h) e Almoxarife (25 vagas e 180h). As inscrições para o “Programa de Formação Continuada do Trabalhador”, através do convênio entre a prefeitura de Porto Real e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan/Senai), terminam nesta sexta-feira (10). São oferecidas: Assistente de Controle de Qualidade (50 vagas e 200h) e Almoxarife (25 vagas e 180h).

O programa é voltado para jovens a partir de 16 anos e que tenham o Ensino Fundamental completo. As inscrições devem ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, localizada na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, das 8h às 17h.

No ato da inscrição é necessário apresentar cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante escolar e de residência. Em casos de menor de 18 anos também é necessário levar os documentos do responsável.

Os inscritos ainda passarão por uma prova seletiva no Horto Municipal no dia 13 de setembro. As aulas terão início no dia 20 de setembro na Escola Municipal Maria Hortência Nogueira, no bairro Jardim Real.