Resende divulga desconto do pagamento em cota única do IPTU Divulgação

Publicado 13/02/2023 14:00 | Atualizado 13/02/2023 16:34

Os proprietários de imóveis residenciais e comerciais em Resende que pagarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023 em cota única terão um desconto de 15%. O pagamento deve ser feito até o dia 15 de fevereiro. Outra opção de pagamento é o parcelamento em até 10 vezes, com 5% de desconto.

Segundo a Divisão de Arrecadação Tributária (DAT), os valores utilizados como referência e base para o cálculo do valor do IPTU anualmente levam em consideração a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do período de outubro de 2021 até setembro de 2022. A variação do INPC neste período foi de 7,19%.

Os carnês devem chegar até a casa dos moradores até o fim de janeiro. Caso não receba, o contribuinte deve procurar a repartição fiscal competente.