Motoristas fazem paralisação por falta de salárioDivulgação

Publicado 10/02/2023 14:00 | Atualizado 10/02/2023 18:25

Motoristas da Viação São Miguel fizeram uma paralisação na manhã desta sexta-feira (10) em Resende. O motivo seria a falta de pagamento do salário do mês de janeiro. A greve, que durou cerca de três horas, teve a participação de apenas parte dos funcionários. A situação foi normalizada ainda pela manhã.

Por nota, a empresa informou que deu ciência à prefeitura sobre os riscos de uma paralisação desde semana passada. Mesmo assim, está tentando com o Poder Público Municipal uma solução para o caso. Apesar do aumento da passagem, a viação reduziu os horários urbanos e distritais para suprir as demandas econômicas.

A Prefeitura de Resende disse que se solidariza com os funcionários, mas destacou que a paralisação era ilegal, pois não cumpria a legislação que determina que a ação seja informada com pelo menos 72h de antecedência. Para evitar mais transtornos, reforçou que iria tomar as medidas cabíveis e colocou veículos à disposição dos passageiros.

A Viação São Miguel está com o contrato vencido desde 2020, mas continua operando amparada em uma liminar judicial. Uma licitação para escolher uma nova empresa foi realizada no último dia 2. A Viação São Miguel de Uberlância foi considerada inabilitada por não atender itens do edital, como balanço patrimonial e atestado relativo à qualificação técnica. A decisão cabe recurso até a próxima quinta-feira (16). A Viação Itapetinga segue na disputa.