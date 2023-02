Corpo de motorista de aplicativo é encontrado em lagoa em Floriano - Divulgação

Publicado 09/02/2023 19:08 | Atualizado 09/02/2023 19:11

O corpo do motorista de aplicativo de Resende, Flávio Brito de Souza, de 37 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (9) em uma lagoa no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Ele estava desaparecido desde o dia 13 de janeiro

A família confirmou que recebeu uma ligação anônima na noite de quarta-feira (8) informando que o corpo estava boiando na localidade. Parentes da vítima foram até o local, mas não conseguiram encontrá-lo por conta da falta de iluminação.

Pela manhã, a Polícia Civil e os Bombeiros foram comunicados. Foram feitas buscas pela região denunciada e o cadáver foi localizado. O corpo foi reconhecido pelos familiares e depois levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

SOBRE O CASO

Flávio Brito de Souza, de 37 anos, era motorista de aplicativo em Resende. Ele foi visto pela última vez no dia 13 de janeiro desse ano no bairro Morada do Contorno, em Resende, levando um passageiro para Penedo, em Itatiaia, por volta de 19h. O carro que ele dirigia foi encontrado abandonado na manhã do dia 14 na Rua Ismar Seixas, em Penedo. A Polícia Civil fez uma perícia e encontrou dentro do automóvel a carteira de habilitação do Flávio e um celular, que não era o dele.