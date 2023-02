Policiais encontram fardas da PM e camisa da Civil em casa abandonada em Resende - Divulgação

Publicado 09/02/2023 00:08

Durante patrulhamento pela localidade do Mutirão, no bairro Cidade Alegria, em Resende, policiais encontraram em uma casa abandonada quatro fardas da Polícia Militar (PM), uma camisa da Polícia Civil e uma calça do Exército Brasileiro, além de outros materiais do tráfico de drogas. O caso aconteceu na terça-feira (7).

Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de tráfico na localidade, mas quando chegaram os suspeitos fugiram. Quando eles entraram na residência encontraram os itens de uso exclusivo das forças policiais.

Além das roupas, foram apreendidos coturnos, coldre, um carregador de pistola, um rádio transmissor, três bases de carregadores, cocaína e outros materiais utilizados para embalar drogas. O material foi levado para a 89ª DP de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.