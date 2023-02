PRF apreende anabolizantes dentro de caixa de som - Divulgação

Publicado 08/02/2023 00:21

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira (7) cerca de 80 frascos de anabolizantes dentro de uma caixa de som. O eletrônico estava no bagageiro de um ônibus que saiu do Foz do Iguaçu, no Paraná, em direção à cidade do Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, o motorista disse que a caixa de som seria buscada pelo proprietário na garagem da empresa. A carga de anabolizantes está avaliada em aproximadamente R$ 10 mil. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.