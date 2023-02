PRF apreende medicamentos de uso controlado na Via Dutra, em Resende - Divulgação

Publicado 08/02/2023 00:10

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira (7) diversos medicamentos de uso controlado, fármacos e cosméticos com um paraguaio, de 23 anos, dentro de um ônibus na Via Dutra, em Resende. O coletivo fazia a linha Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, o jovem informou que levava os produtos para o consultório de estética em que trabalha na Capital. Entre os materiais transportados, estavam esteroides, anabolizantes, anestésicos e antibióticos.

O paraguaio foi detido e o material encaminhado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. Ele vai responder em liberdade por falsificar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.