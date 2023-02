Após aumento da passagem, empresa de ônibus reduz horários - Divulgação

Após aumento da passagem, empresa de ônibus reduz horários Divulgação

Publicado 07/02/2023 15:54 | Atualizado 07/02/2023 16:00

Após um aumento de R$ 0,25 nesta terça-feira (7), a Viação São Miguel, empresa responsável pelo transporte público em Resende, anunciou que a partir de quarta-feira (8) os horários das linhas dentro do perímetro urbano e distritos serão reduzidos.Iniciamente, os horários nas linhas urbanas de menores movimentos serão limitados. Já as linhas distritais/rurais terão seus primeiros e últimos horários diminuídos.De acordo com a empresa, o reajuste não supre a defasagem para reequilibrar as contas. Em nota, a São Miguel informou que aguarda, por parte da gestão municipal, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da empresa, e agradece a compreensão da população resendense.