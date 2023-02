Dois idosos ficam feridos em acidente na frente dos Bombeiros em Resende - Divulgação

Dois idosos ficam feridos em acidente na frente dos Bombeiros em ResendeDivulgação

Publicado 09/02/2023 12:00 | Atualizado 09/02/2023 16:51

Dois idosos, de 64 e 85 anos, ficaram feridos em um acidente entre dois carros nesta quinta-feira (9) em Resende. A colisão aconteceu em frente ao 23º Grupamento de Bombeiro Militar, na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas com ferimentos leves para o Hospital de Emergência, mas a unidade não atualizou o estado de saúde delas.

Por conta do acidente, houve lentidão durante o atendimento às vítimas e retirada dos carros. A dinâmica do acidente não foi informada.