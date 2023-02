Publicado 09/02/2023 10:00 | Atualizado 09/02/2023 16:41

Um motorista, de 24 anos, foi roubado na quarta-feira (8) enquanto dirigia às margens da Via Dutra no bairro Fazenda da Barra, em Resende. Segundo o jovem, os ladrões entraram no veículo e o fizeram dirigir até o bairro Surubi, onde ele foi deixado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista contou que foi abordado por um grupo de homens armados. Alguns dos criminosos entraram no veículo e a fizeram dirigir até um local afastado. Depois de ter sido feito refém, os ladrões mandaram o motorista descer do carro e fugiram no automóvel.

A vítima disse que caminhou até a Estrada Resende x Bulhões, onde conseguiu pedir ajuda. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, ninguém foi preso. O carro também não foi localizado.