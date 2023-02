Resende perde para o Madureira no Carioca - André Moreira/Resende

Publicado 12/02/2023 00:10

O Resende perdeu por 1 a 0 para o Madureira na tarde deste sábado (11), no Estádio Aniceto Moscoso, o Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro. O jogo foi válido pela 8° rodada do Campeonato Carioca 2023.

O gol da partida foi marcado por Gustavo Coutinho. O Gigante do Vale enfrenta o Flamengo no próximo sábado (18), às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo atrasado da 7° rodada do Estadual.