Escola Municipal se classifica em terceiro lugar no Torneio Brasil de RobóticaDivulgação

Publicado 11/10/2023 11:00 | Atualizado 11/10/2023 14:03

Alunos da Escola Municipal Maria Dulce, do bairro Novo Surubi, em Resende, se classificaram em terceiro lugar entre 38 equipes do estado do Rio de Janeiro na etapa estadual do Torneio Brasil de Robótica (TBR), realizado no último sábado (7) na Escola Firjan/Sesi Resende.

A classificação veio com a proposta de projeto cujo tema é “Lixeira inteligente em defesa da vida aquática”. Eles seguem para a etapa nacional, que acontece em Brasília, nos dias 9 e 10 de dezembro.

A secretária de educação, Rosa Diniz Frech de Almeida, falou sobre o orgulho pela conquista. "Temos professores altamente qualificados e que continuam se aprimorando, muito empenhados em inovar e incentivar o crescimento dos alunos. Essa dedicação é fundamental. Nossos alunos merecem o melhor e estão nos dando esse retorno".