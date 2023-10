Feira Livre recebe ação de combate ao AVC - Carina Rocha

Publicado 27/10/2023 08:00 | Atualizado 27/10/2023 10:50

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza neste domingo (29) uma ação de combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), na Feira Livre do Parque das Águas. Uma equipe do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori estará das 9h às 13h, em um espaço montado no local.

A população que estiver na Feira Livre terá atendimentos de medição de pressão arterial e glicemia, orientações sobre os riscos e prevenção ao AVC, e também receberá material didático com informações importantes.

A ação do Hospital Municipal de Emergência será realizada em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao AVC, comemorada em 29 de outubro. A data foi estabelecida com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos e prevenção ao Acidente Vascular Cerebral.