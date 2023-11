Resende lança aplicativo para monitorar transporte coletivo - Carina Rocha

Publicado 06/11/2023 08:41 | Atualizado 06/11/2023 08:45

A Prefeitura de Resende lançou um aplicativo que monitora o transporte público da cidade. Com o "Cittamobi", que pode ser baixada de graça no celular, os moradores podem acompanhar em tempo real as melhores condições de deslocamentos, salvar a sua linha e verificar os itinerários completos das rotas dos ônibus da Viação Princesinha do Vale.

Após o cadastro, que requer informações básicas pessoais, os passageiros terão acesso às informações sobre o mapa do itinerário da linha e outras funções. Durante a viagem, o passageiro ainda poderá acompanhar a previsão de chegada nos próximos pontos enquanto o veículo faz o trajeto.

O aplicativo Cittamobi é um recurso utilizado em muitas cidades, incluindo grandes centros urbanos. Com pouco mais de nove anos de existência, a ferramenta possui mais de 25 milhões de usuários cadastrados, e funciona de forma regular em mais de 300 cidades distribuídas por 19 estados do país.