Aman recebe Conferência dos Exércitos Americanos - Divulgação

Publicado 16/11/2023 09:48

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, sediou na última semana (8) a Conferência dos Exércitos Americanos (CEA). O evento foi marcado pela passagem da presidência da CEA do Exército Brasileiro para o Exército do México.

A solenidade foi conduzida pelo Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Na ocasião, diante de diversos participantes da Conferência e de tropa formada pelo Corpo de Cadetes da Academia, o Comandante passou o comando do órgão internacional para o General de Divisão Cortez, Chefe do Estado-Maior e representante do Comandante do Exército Mexicano.

Na Aman, o comandante do Exército Brasileiro ressaltou o significado da presença dos cadetes na cerimônia. “Esses jovens representam o futuro no nosso Exército, pois são eles que conduzirão os destinos da Força Terrestre em um futuro não muito distante. Não poderíamos realizar essa cerimônia em outro lugar que não fosse ao sopé do maciço das Agulhas Negras, onde diuturnamente eles se dedicam ao aprendizado da liderança como multiplicador do poder de combate dos nossos exércitos. Aqui é o coração anímico do Exército Brasileiro”, completou o general Tomás.