Polícia Militar apreende sacolas com drogas abandonadas por suspeito - Divulgação

Polícia Militar apreende sacolas com drogas abandonadas por suspeito Divulgação

Publicado 28/11/2023 07:00 | Atualizado 28/11/2023 08:33

A Polícia Militar (PM) apreendeu no domingo (26) sacolas com drogas que tinham sido abandonadas por um suspeito em Resende. O caso aconteceu no bairro Cidade Alegria.

Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento pela região quando viram um homem correndo com duas sacolas. Ele conseguiu fugir, mas deixou para trás as bolsas.

Dentro delas foram apreendidas 21 trouxinhas de maconha, 7 pinos de cocaína, 4 pedras de crack, dinheiro e um caderno de anotações da contabilidade do tráfico de drogas. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.