Alunos de escola municipal se classificam para Torneio Brasil de Robótica - Raimundo Brasil

Publicado 08/12/2023 09:00

Nove alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves, no bairro Surubi, se classificaram para o Torneio Brasil de Robótica, que acontece neste fim de semana (9 e 10 de dezembro) em Brasília.

A equipe Little Fish Lego alcançou o terceiro lugar na competição estadual/regional em Resende, no mês de outubro, com a proposta “Lixeira inteligente em defesa da vida aquática”. Eles competiram com 38 equipes.

A participação dos estudantes é fruto de parceria entre a Prefeitura de Resende e a Escola Sesi que atuaram em diferentes frentes para impulsionar a participação dos alunos da rede pública municipal.

Além de fornecer o material e a orientação essenciais, a Escola Sesi também promoveu a capacitação de 27 professores municipais para que eles pudessem repassar os ensinamentos aos alunos e, assim, viabilizar o projeto.