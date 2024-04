Moradores reclamam de falta de ônibus em Resende - Foto: Raimundo Brasil

Moradores reclamam de falta de ônibus em ResendeFoto: Raimundo Brasil

Publicado 05/04/2024 18:42 | Atualizado 05/04/2024 21:31

Resende - Moradores dos bairros Itapuca, Morada do Contorno e Vila Isabel reclamam da falta de ônibus em Resende (RJ) desde que a nova empresa, responsável pelo transporte público, assumiu.

O contrato com a empresa Itapetinga, vencedora da licitação do transporte público da cidade, foi assinado em março de 2023. Desde então Resende recebeu uma frota com veículos 0 km para a área urbana e ônibus com um ano de uso para a área rural.



O município vinha de uma trajetória de mais de 20 anos com a Viação São Miguel, empresa que operava na cidade. O serviço já vinha recebendo reclamações dos moradores por falta de horários e condições precárias dos ônibus. Com o novo processo licitatório, a nova empresa passou a operar no município.



A empresa Itapetinga começou com a nova frota em maio do ano passado. De acordo com a prefeitura, a tarifa, que antes era de R$ 4,20, passou para R$ 4,40. A concessionária ainda disponibilizou um aplicativo que monitora, em tempo real, os ônibus que rodam na cidade.



Mas a mudança não resolveu todos os problemas. Segundo os moradores, há horários em que os ônibus ficam lotados e impossibilita que mais pessoas utilizem o transporte. Outra reclamação são os poucos horários para alguns bairros, prejudicando o dia a dia de quem precisa se deslocar na cidade.

O Théo Lins, por exemplo, é morador do bairro Vila Isabel e conversou com o Jornal O Dia sobre a falta de ônibus. "Eu tenho que estar no trabalho às 6 horas, então pegava o ônibus das 5h ou 5h20, mas agora não tem mais. Até o [ônibus] que eu pegava às 5h30, próximo ao meu bairro, não existe mais. Ônibus lotado? Sempre." enfatiza Théo.



Esse problema é recorrente na vida de diversos moradores. A Ana de Castro, por exemplo, é moradora do bairro Morada do Contorno, também conversou com o Jornal O Dia e mostrou insatisfação com o transporte público da cidade. "Eu trabalho no bairro Campos Elíseos. Normalmente eu saio de casa 7 horas e só consigo chegar no meu serviço 8h30. Na hora de voltar é pior ainda, eu saio do meu serviço às 17h e só consigo chegar na minha casa 18h30 ou mais. Eu levo 1h30 de ônibus em um trajeto que deveria ser de no máximo 30 minutos." conta Ana.

O Jornal O Dia entrou em contato com a empresa Itapetinga que informou por meio de nota que "É importante destacar que nossa empresa garante a cobertura completa e eficiente de todas as linhas conforme estipulado no edital. Quanto ao funcionamento anterior, não tenho informações a respeito, pois não tínhamos acesso nem responsabilidade sobre essa operação."

A Prefeitura de Resende também foi questionada sobre os pontos acima, mas ainda não retornou. Assim que tivermos alguma resposta, atualizaremos essa reportagem.