Publicado 03/04/2024 17:38 | Atualizado 03/04/2024 18:57

Resende - A ação aconteceu no bairro Itapuca, na região da Grande Alegria no final da tarde desta terça-feira (2). Os policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um jovem, de 20 anos, e apreenderam drogas.



Segundo a PM, eles foram até o local depois que uma equipe do Serviço Reservado foi informada que haviam motos abastecendo bocas-de-fumo no bairro Itapuca.

Ainda de acordo com os policiais, os suspeitos iam até o ponto de drogas para que um deles fizesse o abastecimento. Depois eles retornavam para um imóvel que, de acordo com a PM, fica na Rua Vinte e Quatro, no mesmo bairro.

Ao fazerem a abordagem, os policiais encontraram somente o condutor da moto. No ponto de drogas eles apreenderam duas sacolas plásticas contendo R$ 1.150, 22 envelopes de cocaína, 29 trouxinhas de maconha e três pedras de crack. Na casa do suspeito, a polícia encontrou mais R$ 445.



O suspeito foi autuado por tráfico de drogas, prestou depoimento na delegacia de Resende e foi liberado. O dinheiro, as drogas e a moto ficaram apreendidos.