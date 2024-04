Publicado 12/04/2024 20:08 | Atualizado 12/04/2024 20:09

Resende - A Prefeitura de Resende confirmou nesta sexta-feira (12) mais uma morte por dengue no município. A vítima é um idosos com comorbidades, morador do bairro Vila Julieta.

Segundo informações da Secretaria de Saúde da cidade, ele morreu no dia 15 de março.

Ao todo Resende já contabiliza oito mortes por dengue. As ações de combate ao mosquito continuam.

De acordo com o painel que monitora informações sobre a doença, o número de casos prováveis de dengue em todo o estado está dez vezes acima do limite máximo esperado para esta época do ano.

Para que os números diminuam, é preciso que a população seja ativa e também faça ações para combater focos do mosquito.