Drogas são apreendidas em Resende por PM - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 10/04/2024 17:44 | Atualizado 10/04/2024 17:44

Resende - A apreensão aconteceu na noite desta terça-feira (9) no bairro Baixada da Olaria, em Resende (RJ). O jovem, de 18 anos, foi preso e o adolescente, de 16 anos, apreendido.

Segundo a polícia, eles foram até o local depois de uma denúncia que o jovem e o adolescente estavam vendendo drogas em uma das ruas do bairro. Quando encontraram a dupla, viram que estava segurando duas sacolas nas mãos com entorpecentes. Um deles jogou o material no telhado de uma casa e fugiram, mas momentos depois foram encontrados pelos policiais.

Os dois são suspeitos de tráfico de drogas no bairro Baixada da Olaria, na região da Grande Alegria. Os policiais apreenderam 65 pedras de crack, 50 pinos de cocaína e R$ 74.



O jovem, o adolescente e o material apreendido foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada.