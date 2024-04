Publicado 15/04/2024 18:17

Resende - O corpo foi localizado no km 309, na Via Dutra, na tarde de domingo (14) pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, o corpo tinha marcas de tiros de arma de fogo e haviam sete capsulas deflagradas próximo ao local.



Ainda de acordo com informações da PRF, o corpo é de um, de 26 anos, que estava uma bicicleta no bairro Paraíso. Segundo familiares, a vítima havia saído do sistema prisional em dezembro de 2023.



Uma equipe da perícia foi até o local para ajudar a Polícia Civil nas investigações e o corpo foi levado para o IML de Volta Redonda.