Publicado 17/05/2024 18:34

Resende - Cerca de 10 ônibus tiveram peças furtadas na madrugada desta sexta-feira (17). O crime aconteceu quando os veículos estavam estacionados na garagem, como normalmente ficam após expediente.

De acordo com informações do governo municipal, os equipamentos eram módulos CPC, que fazem a comunicação eletrônica dos ônibus. Sem essas peças, os veículos não conseguem funcionar.

A Prefeitura disse, por nota que os 10 veículos estão fora de circulação nesta sexta, até que as pessoas sejam repostas, mas que já estão em contato com fornecedores para as reposições. Informou ainda que o caso foi registrado na delegacia de Resende e que lamenta o acontecimento, já que prejudica a população que depende do transporte público da cidade.

Em razão do furto, houve mudança nas linhas dos ônibus, confira abaixo:



Linhas 140 e 155: estão sendo junto com as linhas 135 e 280, pois passam pelo mesmo itinerário;

Linhas 135, 280 e 285: foram reduzidos um veículo em cada linha;

Linhas 215 e 305: foi acrescentado um micro-ônibus para cobrir linhas de maior demanda, como: 130, 145, 175, 215, 235, 275, 371 e 372