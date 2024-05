Publicado 14/05/2024 11:31

Resende - A visitação da Exposição "Fayga e Tesouros" foi prorrogada. Os moradores interessados terão até o dia 24 de abril para visitar as obras expostas na Casa de Cultura Macedo Miranda, em Resende (RJ).

Em um dos salões do museus estão expostos 31 trabalhos de Fayga Ostrower. Ela nasceu na Polônia e foi naturalizada brasileira. É uma artista plástica renomada e reconhecida em todo o mundo, que recebeu diversos prêmios durante sua vida, como na Bienal de Veneza de 1958 como gravurista.

Em outro salão, tem a exposição “Tesouros do MAM”. Ao todo são 25 obras de grandes artistas que fazem parte do acervo desde os anos 50 e outras que surgiram desde a reabertura em 1974. Segundo Carmem Aguiar, diretora do museu, essa exposição é uma continuação da comemoração dos 50 anos da reabertura do MAM e os 74 anos de sua criação.

O Museu de Arte Moderna fica na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 18h. A entrada é gratuita.