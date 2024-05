Publicado 10/05/2024 16:55

Resende - Dois adolescentes foram apreendidos com entorpecentes nesta quinta-feira (9) em Resende (RJ). A apreensão aconteceu na Rua Ângela Maria de Lima, no bairro Itapuca.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu denúncia de tráfico de drogas e seguiu para o endereço. Ao chegar no local, observaram dois indivíduos com atitude suspeita. Os agentes acionaram outra viatura para auxiliar no cerco. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados.

Com um dos suspeitos, a polícia encontrou um celular e com o outro, uma bolsa contendo 9 pinos de cocaína, 9 pedras de crack, 4 trouxinhas de maconha,1 tablete pequeno de maconha, 2 sacolés de cocaína e R$40,00 em espécie.

Após o questionamento da polícia, um dos adolescentes informou o local onde estaria o restante da carga. A PM apreendeu no total 45 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 20 trouxinhas de maconha, 08 tabletes de maconha, 4 sacolés de cocaína e R$ 340.

Os adolescentes, um de 17 e outro de 14, foram encaminhados para a Delegacia de Resende. Eles foram autuados como fato análogo a tráfico de drogas.