Vacinação contra Influenza e Covid-19 acontece neste sábado em ResendeFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 10/05/2024 15:09

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende junto com a Secretaria de Saúde vão realizar neste sábado (11) a continuação da Campanha de Vacinação contra Influenza e Covid-19. A ação vai acontecer no terceiro piso do Resende Shopping.

O objetivo é possibilitar a imunização para aqueles que trabalham ou estudam durante a semana nos horários de vacinação nas unidades de saúde do município. A vacina da gripe está liberada para toda a população acima de 6 meses de idade, porém a vacina contra a covid-19 ainda está disponível somente para o grupo prioritário.

Os profissionais de saúde estarão na praça de alimentação do shopping das 12h às 18h. Para receber as doses, o morador precisa apresentar um documento de identificação e o CPF.

No caso de aplicações da Covid-19 é necessário apresentar um documento de comprovação para certificar se pertence ao grupo prioritário.