Publicado 08/05/2024 21:04

Resende - A Polícia Militar prendeu um homem, de 26 anos, na tarde desta terça-feira (7). O caso aconteceu no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende.

De acordo com informações da PM, os agentes avistaram o homem em atitude suspeita quando estavam fazendo um patrulhamento naquela localidade. Ao abordarem, ele se identificou com o nome de outra pessoa. Com ele foram encontrados um invólucro de maconha e um triturador de drogas.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Resende, onde foi constatado que ele tinha informado o nome errado e que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por furto.

O homem foi preso e vai responder por falsidade ideológica, posse, uso de drogas e pelo mandado de prisão que estava em aberto.