Publicado 08/05/2024 16:55

Resende - A Polícia Rodoviária Federal realizou na manhã desta quarta-feira (8) uma fiscalização de motocicletas. A ação aconteceu no Posto da PRF no bairro Paraíso, em Resende (RJ), próximo a Via Dutra.

Conscientizar os condutores sobre os perigos do trânsito foi o principal objetivo da fiscalização, que faz parte da Campanha Maio Amarelo. Criada em 2011 pela Organizações das Nações Unidas, a ação mobiliza policiais de todo o Brasil para reforçar alguns cuidados com os motoristas.

Nesta quarta-feira (8), a PRF de Resende teve como foco os motociclistas, já que, segundo informações da polícia, as principais vítimas em acidentes de trânsitos são os condutores e caronas de motocicletas.

A Campanha começou no início de maio e vai até o final do mês, seguindo o cronograma regional da PRF.