Publicado 03/05/2024 20:26

Resende - A Polícia Militar apreendeu um adolescente, de 16 anos, nesta sexta-feira (3). O caso aconteceu na Rua das Palmeiras, no Bairro das Palmeiras, em Resende.

De acordo com informações da PM, uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel estava fazendo uma patrulha de rotina quando os agentes avistaram um indivíduo com "atitude suspeita".

Ao avistar a viatura, o adolescente tentou fugir, mas a polícia conseguiu alcançá-lo. Foram apreendidos 15 invólucros de skank, 39 pinos de cocaína e 35 pedras de crack.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Resende, foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.