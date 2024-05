PM prende jovem por tráfico de drogas - Foto: Divulgação/ PM

PM prende jovem por tráfico de drogasFoto: Divulgação/ PM

Publicado 03/05/2024 18:22

Resende - Uma jovem, de 21 anos, foi presa na tarde desta quinta-feira (2) em Resende. Caso aconteceu na Rua Um, no bairro Jardim Beira Rio.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia que três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher, estariam realizando tráfico e escondendo drogas naquela localidade.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram somente a jovem sentada em um sofá. A PM apreendeu um aparelho celular com a suspeita e uma sacola com 40 pinos de cocaína no local em que ela estava.

A jovem e todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Resende. Segundo a polícia, ela responderá por tráfico de drogas em liberdade.