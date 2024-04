Publicado 29/04/2024 16:03

Resende - O corpo de uma mulher, de 41 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (28) dentro de casa, no bairro Baixada da Olaria, na região da Grande Alegria.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local depois de serem informados por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que a vítima morreu possivelmente por enforcamento. Quando a polícia chegou ao local, a mulher estava nua e com marcas de violência pelo corpo.

Ainda segundo a polícia, a suspeita é que um homem, de 60 anos, tenha cometido o crime. Um parente da vítima prestou depoimento e informou que viu um suspeito saindo correndo da casa. Ainda segundo essa testemunha, a vítima sofria perseguições por esse homem.



Uma equipe da perícia foi chamada para ajudar a polícia nas investigações e em seguida o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

O caso foi registrado na delegacia de Resende que está responsável pela investigação.