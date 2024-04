Preso dono de bar em São Paulo por tráfico de drogas - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Preso dono de bar em São Paulo por tráfico de drogasFoto: Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 25/04/2024 17:18

Resende - A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (25) em São Paulo, um homem suspeito de fornecer drogas para Resende.

De acordo com informações da polícia, o suspeito mora em São Paulo e faz parte de uma grande facção criminosa da capital paulista. Nos últimos três meses, mais de 300 kg de cocaína foram fornecidos. Além de Resende, os agentes descobriram que o homem também abastecia também o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.



Com isso, foi emitido um mandado de prisão contra o homem. Para realizar a prisão, os agentes foram até a cidade de São Paulo. Lá encontraram o suspeito trabalhando supostamente como empresário em um bar no bairro Cursino. Ainda segundo a polícia, tudo fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico.

Os agentes efetuaram a prisão e apreenderam uma grande quantidade de drogas, ainda não contabilizada. O homem foi encaminhado para a delegacia de Resende, onde está à disposição da justiça.