Aman celebra dia do exército nesta sexta-feira Foto: Divulgação/ Redes Sociais AMAN

Publicado 19/04/2024 20:26

Resende - A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) realizou na manhã desta sexta-feira (19) uma formatura alusiva ao Dia do Exército, no Pátio Duque de Caxias, em Resende.

O objetivo foi homenagear com medalhas e diplomas diversas personalidades do meio militar e civil que fizeram parte da história do Exército Brasileiro.

O dia 19 de abril marca a Primeira Batalha dos Guararapes em 1648. O episódio é considerado fundador da nacionalidade e alimentou a união de brasileiros e o senso de pertencimento à terra.

Mas essa não é a única programação do mês. Neste domingo (21), a AMAN realiza uma exposição de materiais antigos de 8h às 12h no Parque das Águas. Além dessa exposição, a Banda Sinfônica do Batalhão de Comando e Serviços da AMAN vai se apresentar às 10h.