Publicado 18/04/2024 20:01

Resende - Servidores públicos de Resende reclamam da falta de um reajuste salarial justo há, pelo menos, quatro anos. Em dezembro de 2021, a Prefeitura de Resende anunciou o aumento de no mínimo 33% para os servidores públicos municipais, sendo 12% realizado em 2022, 11% em 2023 e 10% em 2024.

No entanto, na prática, não houve um reajuste adequado que representasse ganho para a categoria. O aumento do salário dos servidores públicos do município é irrisório em relação à inflação e ao reajuste do salário mínimo anual.

Segundo uma servidora, que não quis se identificar, isso reflete apenas a superfície dos desafios enfrentados no serviço público de Resende. "No ano passado, enfrentamos cortes, como nas férias, e um déficit significativo de pessoal em todos os setores da saúde, assistência e educação. Muitos acabam buscando múltiplos empregos para tentar garantir melhores condições financeiras. É triste ver como Resende, que um dia teve salários considerados os melhores da região, agora é apenas uma lembrança distante."



E essa reclamação não é recente. No dia 7 de Abril, professores da rede municipal de ensino se uniram a representantes do Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação) em uma manifestação. O objetivo foi reivindicar o pagamento da terceira parcela do reajuste salarial, referente a 2024, prometida pelo prefeito Diogo Balieiro em 2023.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Resende que informou que o mês de base é maio e que os servidores ainda precisam esperar o próximo mês para receberem o restante do reajuste.