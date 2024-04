Obras do 'Ecoparque' em Resende ainda não foram finalizadas - Foto: Divulgação/ Raimundo Brasil

Obras do 'Ecoparque' em Resende ainda não foram finalizadasFoto: Divulgação/ Raimundo Brasil

Publicado 16/04/2024 14:42

Resende - Aprovado em 2021 por unanimidade na Câmara Municipal, o 'Ecoparque' ainda está longe de ficar pronto. O novo parque está sendo construído ao lado do Hospital Municipal Veterinário, no bairro Morada da Colina.

A primeira etapa da construção foi realizada em setembro de 2021 e incluiu a construção do calçamento da frente, do pórtico de acesso, do marco de identificação, além de paisagismo da entrada, pista de saibro e portões para fechar o espaço. Além disso, equipes da Prefeitura finalizaram a instalação do marco de identificação do futuro parque, além do paisagismo, iluminação e mudas.

As obras de construção do Ecoparque de Resende avançaram em setembro de 2023, quando foram iniciados os serviços de plantio de gramas em uma área de mais de 30 mil metros quadrados. Porém, o projeto ainda está longe de ser finalizado.

Segundo a prefeitura, o espaço irá beneficiar cerca de 130 mil pessoas diretamente e 70 mil indiretamente, atendendo aos bairros Morada da Felicidade, Elite, Baixada Olaria, Itapuca, Boa Vista, Grande Alegria.



Serão 2.400 metros da pista de caminhada e 2.300 metros da ciclovia, bosques, jardins temáticos, área administrativa com sala e banheiros, estacionamento e 30 mil metros quadrados de área verde.