Nissan comemora 10 anos de fábrica em ResendeFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2024 19:10 | Atualizado 15/04/2024 19:12

Resende - Inaugurada em 15 de abril de 2014 em Resende (RJ), a Nissan comemora nesta segunda-feira (15) seu aniversário de 10 anos na cidade. O complexo industrial foi o primeiro 100% da marca na América do Sul.

Ao todo a fábrica já produziu 620 mil veículos, 91 mil carros exportados e 605 mil motores. A unidade de Resende é uma das poucas no Brasil a ter área de estamparia até pista de testes.

No final de 2023 foi anunciado um investimento de R$ 2,8 bilhões para produzir novos SUVs e um motor turbo. A fábrica em Resende tem capacidade para produzir 200 mil veículos e motores em três turnos, a unidade, atualmente, é responsável pela produção do Kicks e do motor flex 1.6.

O complexo é responsável por movimentar o mercado automobilístico na região, gerar empregos e qualificação profissional na cidade há 10 anos.