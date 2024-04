Publicado 17/04/2024 20:44

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Diretoria do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, está convocando os beneficiários do Bolsa Família para o cumprimento da 1ª vigência da condicionalidade de saúde.

As condicionalidades são compromissos que as famílias assumem para permanecerem como beneficiários. O prazo termina no dia 26 de abril.



O responsável precisa comparecer a Unidade de Saúde da Família do bairro em que mora, levando as crianças menores de 7 anos e sua caderneta de vacina, que precisa estar atualizada. Mulheres dos 14 aos 44 anos também precisam comparecer para a pesagem.



Além da área de saúde, existe a condicionalidade na área de educação para as crianças e adolescentes que devem frequentar a escola e ter frequência escolar mensal mínima de acordo com a idade:



- Beneficiários de 4 e 5 anos de idade - frequência escolar mensal mínima de 60%;



- Beneficiários de 6 a 18 anos incompletos - frequência escolar de 75%.



Todo esse acompanhamento permite ao poder público mapear os principais problemas vivenciados pelas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, relacionados à oferta dos serviços ou à dinâmica sociofamiliar, e identificar as áreas e as ocorrências de maior vulnerabilidade.