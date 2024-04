Secretaria de Saúde de Resende oferece exames e testes rápidos gratuitos nesta quarta-feira - Foto: Douglas Pacheco

Secretaria de Saúde de Resende oferece exames e testes rápidos gratuitos nesta quarta-feiraFoto: Douglas Pacheco

Publicado 24/04/2024 16:52

A Prefeitura Municipal de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira uma ação com exames preventivos e testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e Síflis. O horário do mutirão é das 17h às 20h nas unidades de saúde da cidade.

Para realizar os exames, não é necessário agendamento. Segundo a prefeitura, basta comparecer a umas das unidades de saúde com CPF e/ou cartão do SUS. Para os testes rápidos, o paciente deve apenas levar o cartão do SUS e um documento com foto. Encaminhamento ou solicitação médica não são necessários.



Segundo o secretário de saúde, Jayme Neto, os mutirões acontecem com o objetivo de dar oportunidade para que a população possa cuidar de sua saúde de forma eficiente e proporcionar tratamento precoce, principalmente às mulheres, pois sabemos que muitos não conseguem ir até à unidade de saúde durante a semana em horário comercial devido aos compromissos.



Confira abaixo as unidades de saúde que estão participando da ação:



- PSF Liberdade - (24) 3360-2890



- PSF Cabral - (24) 3360-6680



- PSF Cabral/Alambari - (24) 3360-6060



- PSF Paraíso - (24) 3354-6571



- PSF Centro - (24) 3355-4511



- PSF Grande Alegria - (24) 3354-8178



- Clínica da Família - (24) 3381-4201



- PSF Cidade Alegria Caixa d’água - (24) 3381-6935



- PSF Novo Surubi - (24) 3360-5072



- Policlínica Manejo - (24) 3354-7505



- PSF Jardim Primavera - (24) 3381-7791



- PSF Capelinha - (24) 3360-4237



- PSF Morro do Cruzeiro (24) 3354-8756



Testes rápidos:



- PSF Centro - (24) 3355-4511